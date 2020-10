Ölänningar döms för smuggling

Bröderna från Öland förde med sig stora mängder alkohol in i landet.

Två bröder i 65-årsåldern bosatta på Öland har dömts för smuggling vid Kalmar tingsrätt. Det var den 6 juni förra året som männen stoppades på en mindre ort i Skåne efter att de passerat över Öresundsbron från Danmark till Sverige. De hade då inte anmält till Tullverket att de hade med sig 47,7 liter sprit, 86,52 liter vin och 728,64 liter öl in i landet från Tyskland.

Har man handlat alkohol i ett annat EU-land kan skattefritt ta med sig alkoholen in till Sverige, under förutsättning att drickan är avsedd för den resande eller för den närmaste familjen. Den som för in mer än 10 liter sprit, 90 liter vin, 20 liter starkvin och 110 liter öl behöver lämna detaljerade och kontrollerbara uppgifter, för att inte dömas för smuggling.