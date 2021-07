Par frias mer än de fälls efter stöldturnén på Öland

De två drabbade kvinnorna har inte kunnat peka ut paret vare sig vid fotokonfrontation eller under rättegången - de känner inte igen dem. I brist på andra vittnen eller teknisk bevisning faller åtalet. Värt att notera är dock att en polisman den aktuella dagen har sett paret i närheten av där de två kvinnorna bor.

Samtidigt så fälls paret för att samma dag ha stulit 500 kronor från en student på Ölands folkhögskola. Studenten bjöd in paret som ville fylla på sina vattenflaskor, och när han lämnade rummet en stund försvann sedeln från en plånbok - vilket han upptäckte vid återkomsten. Paret förnekade stölden och gick därifrån. Studenten hade inga problem att känna igen de två i rättssalen.

Den 16 maj dyker paret upp hos en äldre man i Färjestaden. Kvinnan påstår sig vara gravid och paret får komma in och låna toaletten. Efteråt saknas mannens nyckelknippa. Här fälls paret för både försök till grov stöld och egenmäktigt förfarande.

När de grips senare samma dag har mannen en ryggsäck full med föremål. Väskan och flera föremål har stulits ur ett förråd i Färjestaden under dagen. Andra föremål i väskan kommer från Hotell Skansen som också haft inbrott. Mannens egna ryggsäck återfinns några dagar senare, i ett annat förråd i Färjestaden som har haft inbrott. Även den ryggsäcken innehåller stöldgods. Någon hade då bytt lås på förrådet, och enligt åklagare var det paret som gjort det efter att först ha brutit sig in. Paret frias för samtliga dessa brott. Tingsrätten anser att kvinnan inte kan läggas till last för stöldgods som mannen har i sin ägo, och tar först bort henne ur ekvationen.