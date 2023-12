Rob lämnade London för Öland – för att odla chili

Hur beslutade ni er för att det skulle bli just Öland?

– Vi hade ingen familj på Öland, utan vi valde Öland på grund av att vi ville göra något som kretsade kring turismen och den ursprungliga idén var att öppna en camping. Vi behövde en gård för att göra om den till en camping som vi hade fått tillåtelse att göra. Innan vi ägde gården hyrde vi ett ställe i några år och under de åren hade jag startat företaget. Då odlade jag chilin i trädgården i ett växthus. Det var en bisyssla på den tiden, men när företaget växte behövde jag mer utrymme att odla på, så gården var bra av två anledningar. Det betydde att vi kunde öppna campingen och att vi kunde ha chilifarmen. Campingen blev aldrig av, av olika anledningar, men chiliverksamheten fortsatte och fick fart.

– Jag gör lite annat jobb här och där, lite konsultjobb, men Pappi's är min huvudsakliga inkomst. Jag håller öppet gårdsbutiken från mitten av juni fram till skördefesten, och sedan har vi en stor fest vid skördefesten. Förra året hade vi live reggaemusik och några lokala kvinnor som har en foodtruck var där och sålde tacos och det var en fyra dagars lång fest i stort sett. Sedan var det dags att skörda i oktober och då stänger butiken. Under vintern har jag en onlineshop och varje dag skickar jag paket till olika platser i Sverige. På sommaren kokar jag chilisås varannan eller var tredje dag. Vi har det som mest hektiskt på sommaren, då många handlar i min gårdsbutik eller hos andra återförsäljare som säljer mina varor. Jag säljer även direkt till kunderna på marknaden i Borgholm. På vintern kanske jag bara kokar en gång i månaden, inte lika ofta.

– Under högsommaren - juni, juli och början av augusti - är det perfekt för du får mycket sol hela dagen. Jag har plantorna i speciella växthus och det blir väldigt varmt där inne. Det stora problemet är mitten av augusti till september. Temperaturen börjar falla, men om man har tur har vi en varm september som förra året. Det här året hade vi inte det. Om temperaturen går under 12 grader på natten slutar chilin växa och får det kämpigt. Jag har så många plantor så jag kan inte ta in dem inomhus, men de är i en växttunnel.