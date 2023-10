Så blir kvällens rosa event på Ölands köpstad

Under torsdagskvällen den 19 oktober, mellan 15.00 till 18.30, bjuder ICA Kvantum i Färjestaden in till en kväll tillsammans med Rosa Rallyrattar, Bröstcancerföreningen i Kalmar län och Folkspel. Kvällen är dedikerad till att prata om och synliggöra bröstcancer och samla in pengar till bröstcancerfonden.