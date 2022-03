Så blir sommarens Öland Roots

Nu har kultur- och reggaefestivalen släppt sina senaste bokningar, nämligen Queen Omega från Trinidad & Tobago uppbackad av The Royal Souls. Förutom denna internationella reggaedrottning är flera akter släppta sedan tidigare, så som Aurelia Dey & The Neighbours, Fastpoholmen, Ayla, Kalle Baah, Glesbygd’n, Marcus Gad & Tribe, Daniella Torres & Rougher Riddim Revue samt Clinton Fearon & The Riddim Source.