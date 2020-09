Trafiken leds om under två veckor

Från och med den 7 september, under veckorna 37 och 38, kommer väg 136 mellan Köpmangatan och vägskälet vid Mörbylånga kyrka att stängas för passerande fordonstrafik. Anledningen är den att vägen skall breddas något utanför Mörbylånga kyrka, ny belysningsarmatur ska monteras, nya brunnar för avvattning ska anläggas samt ny toppbeläggning ska läggas ut.

Trafiken kommer under veckorna att ledas om via Köpmangatan-Trollhättevägen-Kraftvägen-Risingevägen. Gång och cykeltrafik omleds via Rönningevägen.