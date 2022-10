TV: Här spökar och skrämmer Skansenskolans elever

”Äsch, det kan väl inte vara så läskigt”, tänkte jag, som också undviker allt som kallas för spökhus, innan jag hoppade in bilen och begav mig mot Skansenskolan i Färjestaden.

Tidigare under veckan hade KalmarPosten fått ett tips om att sjätteklassarna på Skansenskolan höll på för fullt med att planera den årliga spökrundan i skrymslen under skolans aula. Det nappade vi naturligtvis på och ville komma och se själva vad det var som eleverna sysslade med, kanske även testa på att gå spökrundan.

Sagt och gjort så åkte KalmarPosten till eleverna och möttes av spöken som stod och väntade vid entrén till skolans aula. När vi hade stått en stund utanför entrén fick vi äntligen komma in. Väl inne möttes man av en kuslig kvinna, som knappt kunde vara vid liv, som berättade en spökhistoria för barnen som var redo att gå in bland de gamla utrymmena under aulan.