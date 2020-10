Elm efter beskedet: ”Då hade det blivit division 2”

Även om kärleken till fotbollen alltid har varit stor för Viktor, har han i perioder velat lägga av. Kalmarbacken framhäver gärna sin mamma Ulla och pappa Johnny som har varit pushande i att Viktor och hans bröder David och Rasmus fortsatte med sina fotbollssatsningar. För mellanbrodern Viktor innebar det en resa som bar honom från lilla Johansfors IF via Nybro IF, Falkenbergs FF, Kalmar FF, SC Heerenveen, AZ Alkmaar och tillbaka till Kalmar FF 2015.