Kalmar FF bjuder vårdanställda på fotboll: ”Känns fantastiskt fint”

Kalmar FF bjuder in vårdförbundet i Kalmar län och deras medlemmar till matchen mot Varberg BoIS som går av stapeln den 27 oktober. Klubben vill uppmärksamma och tacka vårdpersonalens insatser under pandemin.

– Det känns fantastiskt fint att få bjuda Vårdförbundets medlemmar på vår match hemma mot Varberg som ett tack för alla de insatser de gjort under pandemin. Vi har alla på olika sätt lidit under pandemin och de som nu får möjligheten att ta med sig sina nära och kära på en härlig fotbollsupplevelse har stått längst fram vid frontlinjen under mer än 1,5 års tid. Samhället i stort är skyldiga all vårdpersonal ett stort tack för deras arbete och från Kalmar FFs sida är detta ett första tack till alla hjältar i vården, säger Markus Rosenlund, klubbchef i Kalmar FF, till klubbens hemsida.