KFF tappade med sekunder kvar: ”Riktigt surt”

Kalmar FF Futsal spelade på söndagen sin första match i historien, då man tog emot värsta rivalen Östers IF i ett hett Smålandsderby. KFF tog snabbt död på derbyfesten och tog med sig en 4–1-ledning i paus.

Öster bet sig in i matchen ytterligare och tog till vara på både taktiska misstag och motståndarens trötthet. Med drygt sex minuter kvar lyckades gästarena kvittera till 6–6. Segermålet skulle däremot sitta långt in och först när åtta sekunder återstod – pangade Öster in segermålet.