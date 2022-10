Padeljätte stänger hallar i Färjestaden och Nybro

Företaget är en av Sveriges ledande padelaktörer, men på grund av ekonomiska svårigheter meddelade man tidigare i oktober via ett pressmeddelande att företaget ansökt om rekonstruktion.

– Vi kan inte utesluta att verksamheter och medarbetare drabbas, men exakt hur är för tidigt att säga. Vi beklagar att fordringsägare och andra kan komma att drabbas men på detta sätt agerar vi ansvarsfullt för att skydda den sunda delen av verksamheten. Vi kommer göra allt för att svara på frågor och informera våra leverantörer steg för steg under hela processen, sa Pontus Gustafsson, styrelseordförande och grundare av We Are Padel, i ett pressmeddelande den 6 oktober.