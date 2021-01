PT-Robin

PT-Robin: You can’t go wrong getting strong!

Som ni kanske har förstått är jag rätt såld på styrketräning. Det beror inte bara på att jag själv älskar att styrketräna. Om du styrketränar på rätt sätt så får du så mycket på köpet. Du blir starkare, smidigare och får bättre kondition på samma gång!

Något jag också märkt genom åren är att styrketräning är väldigt effektivt för dig som har smärtproblematik.

Jag brukar tänka att muskler och senor som smärtar behöver mer kärlek. Du kan ha ont på grund av en över- eller underbelastning. Ibland finns det ett minne av en gammal skada eller sträckning. Oavsett vad, så hjälper nästan alltid rätt styrkeövningar!

När du tränar en muskel så händer egentligen flera saker. Dels får muskeln blodgenomströmning och blir starkare. Men jag brukar också tänka att styrketräning bygger självförtroende.

När du får ont så blir du rädd för att röra på dig. Bristen på rörelse skapar en negativ spiral som gör att du får mer ont än nödvändigt. När du styrketränar så blir det som att du visar kroppen att det är okej att röra på sig. Då kan faktiskt spänningarna släppa!

En “spänd” muskel är i många fall en svag eller “rädd” muskel. Då är det faktiskt okej att träna fast att det gör lite ont. Det har till och med visat sig att många skador läker snabbare om du styrketränar området.

Så idag skulle jag vilja lämna dig med en uppmaning!

Har du ont i dina sätesmuskler? Gör knäböj, rumplyft och utfall!

Har du ont i dina axlar? Gör axellyft åt sidan och pressa ovanför huvudet!

Har du ont i ryggen? Gör marklyft!

Har du huvudvärk och nackspänningar? Testa att styrketräna din nacke!