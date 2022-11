Flera jaktvapen stulna vid inbrott: ”Ska göra teknisk undersökning”

En bostad i Slätafly, Torsås kommun, har under helgen haft inbrott. Bytet blev ett flertal jaktvapen.

– Man har brutit sig in via ett fönster. Inne i fastigheten har man hittat nyckeln till ett vapenskåp och tillgripit fem kompletta jaktvapen samt jackor som hängde i hallen. Jag kan tänka mig att man lindade in vapnen i jackorna så att de inte skulle synas, säger Robert Loeffel, presstalesperson vid polisen.